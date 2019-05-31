В Воронеже, Рамони и Боброве 1500 школьников прошли квест против сердечных болезней

СЕГОДНЯ 17:09 2019-05-31T17:09:29+03:00

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Антигерой комиксов Жора Бутербродов рассказал ребятам об опасности нездорового образа жизни [фото]

С 17 по 29 мая в девяти школах Воронежа, Рамони и Боброва прошли тематические уроки здоровья в форме квеста. В них участвовали 1500 мальчиков и девочек 9-12 лет.

Во время квестов детям показали анимационные видеоролики о роли сердечно-сосудистой системы в организме человека и комикс, главный герой которого Жора Бутербродов рассказывает детям о неприятностях, приключившихся с ним из-за нездорового образа жизни.

Квест состоял из 10 станций, расположенных на одной местности. Задания на каждой станции включали в себя два элемента: теоретический и практический.

Целью теоретической части являлось повышение грамотности школьников в вопросах собственного здоровья. Практическая заключалась в выполнении различных физических активностей.

Акцию решили провести из-за тревожной статистики четверо из пяти детей в России выходят из школы с проблемами здоровья различной тяжести. Среди школьников абсолютно здоровыми являются примерно 10-12%. Более половины ребят 7–9 лет и 60% старшеклассников имеют хронические заболевания.

О важности первичной профилактики говорит и тот факт, что в 16 лет 60% юношей и 40% девушек имеют факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся основной причиной смертности в России и мире.

ИСТОЧНИК KP.RU