2019-05-31T17:05:43+03:00
Общество

В Воронежской области управляющая компания не выплатила сотрудникам 850 тысяч рублей

Деньги на счетах фирмы появлялись, только уходили совсем на другие цели
Виктор ПАВЛОВ
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Директора управляющей компании "Пригородное", базирующейся в Калачеевском районе, подозревают в невыплате заработной платы. По данным регионального следственного управления СК России, сотрудникам не платили с января по апрель этого года. Общая задолженность составила 850 тысяч рублей.

- Возможность выплатить средства у директора имелась. Но он использовал деньги на платежи, не имеющие приоритета перед выплатой заработной платы: оплата товаров, работ и услуг, - подчеркнули следователи.

Правоохранители опросили самого директора, бухгалтера, всех работников предприятия. Сейчас принимают меры, направленные на возмещение долга. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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