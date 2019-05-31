В Воронежской области подросток, который вез на мотоцикле маленького брата, врезался в «ГАЗель»
В четверг, 30 мая, в 7.50 в Борисоглебске на перекрестке улиц Пролетарская и Победы попали в ДТП ехавшие на мотоцикле «Фотон» братья 14 и 5 лет.
- Мотоцикл врезался в грузовую «ГАЗель». Детей с тяжелыми травмами отвезли в Борисоглебскую районную больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области. – Родители их вроде бы люди работающие, что в области уже является определенным признаком благополучия в семье. Однако они повели себя безответственно – знали, что ребята собираются ехать на мотоцикле и не запретили им это делать. Убедительная просьба к родителям – не покупайте вашим детям дорогие «мотоигрушки», чтобы потом об этом не жалеть.
ИСТОЧНИК KP.RU