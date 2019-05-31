Жители поселка под Воронежем жалуются на вырубку памятника природы
Жители поселка Ямное Рамонского района жалуются на вырубки, начавшиеся вместе с созданием парка «Рождественский». Кстати, местные жители очень сомневаются в законности, так как сделали его на территории природного памятника «Урочище Солодь», имеющего все охранные документы. К тому же они не понимают, зачем нужен парк вместо леса, когда буквально через дорогу расположен огромный торгово-развлекательный комплекс «Град».
Парк "Рождественский" нравится далеко не всем жителям Ямного.Фото: Мария Харченко.
В последнее время почему-то резко возросло число сухостойных деревьев, которые надо удалять. В итоге лес возле Ямного все редеет и редеет. Жители поселка опасаются, что вскоре на его месте очередная строительная компания возведет новые многоэтажки.
Вырубленный лес в Ямном.VID_20190418_102931.mp4
ИСТОЧНИК KP.RU