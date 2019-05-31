2019-05-31T16:14:00+03:00
Общество

В Воронеже 3 июня отключат воду в семи домах

На улице Генерала Лизюкова будут вводить в действие новый водопровод
Юрий КОЗЛОВ
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Жителям семи домов на улице Лизюкова рекомендуют к 3 июня запасаться водой.Жителям семи домов на улице Лизюкова рекомендуют к 3 июня запасаться водой.Фото: из архива «КП»
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В понедельник, 3 июня, с 9.00 до 18.00 отключат воду в домах №№ 6, 16, 18, 36, 36а, 38, 40 по улице Генерала Лизюкова.

В «РВК-Воронеж» пояснили, что в эти часы будут подключать новый водопровод. Его монтировали в течение месяца в районе домов №№ 36 и 38 по улице Лизюкова.

- Мы проведем переключение в будний день, при этом не с раннего утра, чтобы у жителей этих домов была возможность спокойно уйти на работу. К их возвращению постараемся возобновить водоснабжение. А тем, кто останется в это время дома, приносим извинения за временные неудобства и рекомендуем заранее запастись питьевой водой - рассказал заместитель главного инженера по производственному обслуживанию «РВК-Воронеж» Юрий Ленченков.

Длина нового водопровода – 280 метров. Гарантийный срок – 50 лет. В «РВК-Воронеж» утверждают, что полиэтилен, из которого сделан водопровод, не подвержен коррозии, устойчив к низким температурам и сезонным движениям грунта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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