Руководители региона поздравили воронежцев с Международным днем защиты детей

СЕГОДНЯ 15:56 2019-05-31T15:56:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Уважаемые воронежцы!

Дорогие ребята!

Поздравляем вас с Международным днем защиты детей!

Этот праздник дарит детям добро и радость. Этот праздник напоминает взрослым об их главном предназначении – ответственности за детей. О том, что вырасти счастливым и успешным ребенок может, когда в семье есть мир, любовь и взаимоуважение.

Мы надеемся, что в большинстве воронежских семей царит именно такая атмосфера, поэтому мальчишки и девчонки, воспитываемые в них, будут порядочными людьми и достойными гражданами.

Органы государственной власти области, со своей стороны, стремятся создавать все условия для того, чтобы наши юные земляки могли всесторонне развиваться, становиться полноправными членами общества. В регионе строятся и обновляются детские сады, школы, центры дополнительного образования, спортивные комплексы. Тысячи учителей, воспитателей, наставников трудятся в них, формируя будущее нашего края.

Сердечно желаем родителям и всем, кто свои силы и душу посвящает детям, энергии, терпения, семейного благополучия! А всем ребятам – здоровья, улыбок, счастья и увлекательных летних каникул!

С праздником!

.

ИСТОЧНИК KP.RU