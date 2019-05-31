В Воронежской области «Мерседес» влетел в «КамАЗ»: двое раненых

СЕГОДНЯ 15:41 2019-05-31T15:44:03+03:00

В больницу попали водитель немецкой иномарки и его пассажир

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 31 мая, в 12.00 еще одно ДТП, в котором пострадали люди, случилось в Богучарском районе.

- На 774 километре трассы «Дон» 39-летний водитель «Мерседеса», ехавший в сторону Ростова-на-Дону врезался в двигавшийся впереди «КамАЗ», которым рулил 58-летний житель Ростовской области. Мужчина, управлявший немецкой иномаркой, и его пассажир, 20-летний москвич, получили тяжелые травмы. Их отвезли в Богучарскую районную больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, около четырех утра 31 мая после столкновения грузовиков в селе Лосево Павловского района «Рено», «МАН» и «Вольво» погибли водители французской и немецкой фуры. А поздним вечером 30 мая 14-я «Лада» врезалась в трактор. Погибла 55-летняя женщина-пассажир, ее ровесника-водителя увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU