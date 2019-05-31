2019-05-31T15:44:03+03:00
Происшествия

В Воронежской области «Мерседес» влетел в «КамАЗ»: двое раненых

В больницу попали водитель немецкой иномарки и его пассажир
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пятницу, 31 мая, в 12.00 еще одно ДТП, в котором пострадали люди, случилось в Богучарском районе.

- На 774 километре трассы «Дон» 39-летний водитель «Мерседеса», ехавший в сторону Ростова-на-Дону врезался в двигавшийся впереди «КамАЗ», которым рулил 58-летний житель Ростовской области. Мужчина, управлявший немецкой иномаркой, и его пассажир, 20-летний москвич, получили тяжелые травмы. Их отвезли в Богучарскую районную больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, около четырех утра 31 мая после столкновения грузовиков в селе Лосево Павловского района «Рено», «МАН» и «Вольво» погибли водители французской и немецкой фуры. А поздним вечером 30 мая 14-я «Лада» врезалась в трактор. Погибла 55-летняя женщина-пассажир, ее ровесника-водителя увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежское метро может построить турецкая компания
С.Лукин: Развитие массового спорта и создание необходимой для этого инфраструктуры – в числе приоритетных задач государства
В Воронеже 9-балльные пробки обеспечила авария на Северном мосту с пятью машинами
Водолазы достали мертвого мужчину из Воронежского водохранилища
В Воронеже, Рамони и Боброве 1500 школьников прошли квест против сердечных болезней
В Воронежской области управляющая компания не выплатила сотрудникам 850 тысяч рублей
В Воронежской области подросток, который вез на мотоцикле маленького брата, врезался в «ГАЗель»
Жители поселка под Воронежем жалуются на вырубку памятника природы
Воронежец забыл ключи в замке зажигания и лишился автомобиля
В Воронеже 3 июня отключат воду в семи домах
Губернатор предложил Нижнедевицкому району заняться переработкой
Руководители региона поздравили воронежцев с Международным днем защиты детей
Виталий Мутко признался, что читал в соцсетях про воронежскую вонь
В Воронеже посадили в колонию виновника гибели двух мужчин в разрушенной взрывом сауне