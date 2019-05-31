2019-05-31T15:18:19+03:00
Происшествия

В Воронеже посадили в колонию виновника гибели двух мужчин в разрушенной взрывом сауне

ЧП произошло еще в конце 2016 года
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Такой вот был "хлопок" газа.Такой вот был "хлопок" газа.Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области
Изменить размер текста:

Спустя 2,5 года разбирательств дело о разрушении сауны на Монтажном проезде, во время которого погибли двое мужчин и была ранена женщина, все-таки дошло до суда. Обвиняемым на процессе был 49-летний воронежец – генерального директора организации, занимавшейся извлечением прибыли из этого здания.

На первом этаже дома на Монтажном проезде была сауна, а на другом хостел. Генеральный директор решил сэкономить на отопление и одновременно не тратиться на легальную установку газового оборудования. Он вообразил себя мастером на все руки и сделал все сам.

В итоге 11 декабря 2016 года в 22.40 в котельной произошла утечка газа и его хлопок (почему-то специалисты называют этот процесс именно так). Но, по сути, разрушения были как после настоящего взрыва. Левая часть здания рухнула, начался пожар. После его тушения под обломками здания нашли сильно обгоревшие трупы двух мужчин. Попала в больницу с тяжелыми травмами 41-летняя женщина.

В результате ЧП была разрушена левая часть здания. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

В результате ЧП была разрушена левая часть здания.Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

Бизнесмена приговорили по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» к 5,5 годам колонии общего режима. Приговор он может обжаловать в течение десяти дней.

Тушение пожара в Монтажном проезде в Воронеже.Видео пресс-службы ГУ МЧС России по Воронежской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежское метро может построить турецкая компания
С.Лукин: Развитие массового спорта и создание необходимой для этого инфраструктуры – в числе приоритетных задач государства
В Воронеже 9-балльные пробки обеспечила авария на Северном мосту с пятью машинами
Водолазы достали мертвого мужчину из Воронежского водохранилища
В Воронеже, Рамони и Боброве 1500 школьников прошли квест против сердечных болезней
В Воронежской области управляющая компания не выплатила сотрудникам 850 тысяч рублей
В Воронежской области подросток, который вез на мотоцикле маленького брата, врезался в «ГАЗель»
Жители поселка под Воронежем жалуются на вырубку памятника природы
Воронежец забыл ключи в замке зажигания и лишился автомобиля
В Воронеже 3 июня отключат воду в семи домах
Губернатор предложил Нижнедевицкому району заняться переработкой
Руководители региона поздравили воронежцев с Международным днем защиты детей
Виталий Мутко признался, что читал в соцсетях про воронежскую вонь
В Воронежской области «Мерседес» влетел в «КамАЗ»: двое раненых