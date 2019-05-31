В Воронеже посадили в колонию виновника гибели двух мужчин в разрушенной взрывом сауне

СЕГОДНЯ 15:16 2019-05-31T15:18:19+03:00

Такой вот был "хлопок" газа. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

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Спустя 2,5 года разбирательств дело о разрушении сауны на Монтажном проезде, во время которого погибли двое мужчин и была ранена женщина, все-таки дошло до суда. Обвиняемым на процессе был 49-летний воронежец – генерального директора организации, занимавшейся извлечением прибыли из этого здания.

На первом этаже дома на Монтажном проезде была сауна, а на другом хостел. Генеральный директор решил сэкономить на отопление и одновременно не тратиться на легальную установку газового оборудования. Он вообразил себя мастером на все руки и сделал все сам.

В итоге 11 декабря 2016 года в 22.40 в котельной произошла утечка газа и его хлопок (почему-то специалисты называют этот процесс именно так). Но, по сути, разрушения были как после настоящего взрыва. Левая часть здания рухнула, начался пожар. После его тушения под обломками здания нашли сильно обгоревшие трупы двух мужчин. Попала в больницу с тяжелыми травмами 41-летняя женщина.

В результате ЧП была разрушена левая часть здания.Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

Бизнесмена приговорили по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» к 5,5 годам колонии общего режима. Приговор он может обжаловать в течение десяти дней.

Тушение пожара в Монтажном проезде в Воронеже.Видео пресс-службы ГУ МЧС России по Воронежской области

ИСТОЧНИК KP.RU