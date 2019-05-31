Лишенный прав нарушитель устроил погоню с инспекторами по ночному Воронежу

СЕГОДНЯ 14:47 2019-05-31T14:48:08+03:00

В итоге мужчину арестовали на десять суток

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Дорожные полицейские, дежурившие минувшей ночью на улице Владимира Невского, заметили подозрительный автомобиль. "Дэу-Нексия" на огромной скорости выскочила из двора и начала делать хаотичные маневры.

Водителя остановили. Выяснилось, что 33-летнего мужчину лишили прав еще год назад. В мае он уже садился за руль без документов, за что поплатился штрафом. Когда начали составлять новый протокол, водитель прыгнул в машину и нажал на газ.

- Полицейские начали преследование на патрульном автомобиле "Лада-Гранта", - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Спустя 15 минут нарушитель был задержан у дома на улице Переверткина и доставлен в отдел.

За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции мужчину арестовали на 10 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU