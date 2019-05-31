2019-05-31T14:48:08+03:00
Происшествия

Лишенный прав нарушитель устроил погоню с инспекторами по ночному Воронежу

В итоге мужчину арестовали на десять суток
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дорожные полицейские, дежурившие минувшей ночью на улице Владимира Невского, заметили подозрительный автомобиль. "Дэу-Нексия" на огромной скорости выскочила из двора и начала делать хаотичные маневры.

Водителя остановили. Выяснилось, что 33-летнего мужчину лишили прав еще год назад. В мае он уже садился за руль без документов, за что поплатился штрафом. Когда начали составлять новый протокол, водитель прыгнул в машину и нажал на газ.

- Полицейские начали преследование на патрульном автомобиле "Лада-Гранта", - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Спустя 15 минут нарушитель был задержан у дома на улице Переверткина и доставлен в отдел.

За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции мужчину арестовали на 10 суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воронежских инспекторов пересадили на "Весты". В ГИБДД получили новые машины. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежский «Факел» второй год подряд чудом остается в ФНЛ
В Воронежской области нетрезвый мужчина забил собутыльника топором
В Воронежской области объявили карантин из-за бруцеллеза
В Воронеже могут возродить трамвай
Сбербанк поможет подросткам из детдомов получить любимую профессию
Владимир Путин утвердил новое название воронежского аэропорта
Воронежских инспекторов пересадили на "Весты"
В Воронеже малышка-внучка заперла на балконе бабушку
На заводе Воронежской области делали корма, опасные для здоровья свиней и людей
В Воронеже в жилом доме упал лифт
В субботу воронежцы смогут бесплатно посетить музей Василия Пескова в заповеднике
В Воронеже на улице Куцыгина меняют стертую плитку
Китайцы откроют в Воронеже совместное предприятие мирового уровня
В Воронежской области пропал мужчина, нуждающийся в помощи врачей
В Воронежской области после столкновения «Лады» с трактором погибла женщина
В Воронеже в выходные северный ветер принесет грозы и небольшое похолодание
В утреннем ДТП в Воронежской области погибли два водителя
Развлечения левого берега Воронежа: в машину вонзили топор
В Воронежской области «Лада» врезалась в трактор: есть пострадавший