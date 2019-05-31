2019-05-31T14:36:06+03:00
Происшествия

В Воронежской области нетрезвый мужчина забил собутыльника топором

Жуткая история произошла в Эртильском районе
Виктор ПАВЛОВ
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28-летнего жителя Эртильского района будут судить за убийство. Об этом сообщают в региональном следственном управлении СК России.

13 марта он выпивал вместе со знакомым в поселке Израильский Эртильского района. Общение не заладилось. 40-летний собутыльник перебрал и начал сыпать оскорблениями. Оппонент терпеть не стал, вскочил с места, избил обидчика, а потом схватился за топор. Удары наносил по голове, туловищу, конечностям... Пострадавший скончался.

- На предварительном следствии обвиняемый дал признательные показания. Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал Роман Филатов, руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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