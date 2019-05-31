2019-05-31T14:26:18+03:00
Общество

В Воронежской области объявили карантин из-за бруцеллеза

Вспышку заболевания обнаружили в двух селах Новохоперского района
Юрий КОЗЛОВ
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В управлении Россельхознадзора сообщили о вспышке бруцеллеза у коз и овец в селе Красное, а также коров - в селе Алферовка Новохоперского района. Опасное заболевание обнаружили в ходе анализа сыворотки крови домашних животных 28 мая.

В тот же день по Указу губернатора Воронежской области был введен карантин в четырех индивидуальных подворьях Новохоперского района, откуда пошла зараза. Животных точно не позволят вывозить, продавать. Скорее всего, их придется убивать, чтобы зараза не распространялась дальше.

Справка «КП»

Бруцеллез - инфекция, передающаяся от больных животных человеку, характеризующаяся множественным поражением органов и систем организма человека. Микробов — виновников этой болезни — впервые в 1886 году обнаружил английский учёный Дэвид Брюс. В его честь их и назвали бруцеллами, а вызываемое ими заболевание — бруцеллезом. К заболеванию восприимчивы все виды домашних животных, в том числе и птицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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