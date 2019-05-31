2019-05-31T13:31:58+03:00
Общество

Владимир Путин утвердил новое название воронежского аэропорта

Теперь воздушная гавань официально носит имя Петра I
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Теперь внешний облик аэропорта должен измениться.Теперь внешний облик аэропорта должен измениться.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сегодня, 31 мая, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен 44 аэропортам. Глава государства постановил дать международному аэропорту Воронеж (Чертовицкое) имя Петра I. Переименование коснулось и соседнего Белгорода. Местный аэропорт получил имя инженера В.Г. Шухова.

Меняются не только названия. Как ранее сообщали представители воронежской воздушной гавани, впереди - перемены в облике здания, которые будут соответствовать образу исторической личности.

Имя императора выбрали сами воронежцы во время голосования. Петр I обошел, например, космонавта Константина Феоктистова или поэта Алексея Кольцова. Не обошлось без скандала: глава Общественной палаты Санкт-Петербурга Нина Кукурузова возмутилась, что имя государя не достанется аэропорту северной столицы. О переименовании какой-то из воздушных гаваней Санкт-Петербурга в указе президента, кстати, ни слова.

Александр Никитин, ответственный секретарь "Общества по охране памятников истории и культуры", рассказал "КП" о роли императора в жизни Воронежа.

- В то время столица России была там, где находился сам Петр и его двор. Государь посещал Воронеж не менее 13 раз суммарной продолжительностью около 500 дней. 500 дней город был столицей! Европа познавала Россию через Воронеж - сюда приезжали иностранные послы. В 1699 году здесь был заключен союз между Россией и Данией. Кроме того, именно в Воронеже тогда появилась первая в России особая экономическая зона. После Великого посольства Петр I решил скопировать модель кооперации, которую он увидел в Голландии. На небольшой территории находились различные "предприятия": кто-то делал канаты, кто-то – паруса. Все работали на один большой проект – строительство флота.

Подробнее о том, как повлиял император на развитие региона, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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