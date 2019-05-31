Воронежских инспекторов пересадили на "Весты"
Сегодня на Адмиралтейской площади сотрудникам Госавтоинспекции вручили новые машины. Дорожные полицейские получили в свое распоряжение тридцать новых автомобилей "Лада-Веста".
Это не просто серийные машины в раскраске ГИБДД. "Весты" оснащены сигнально-громкоговорящими устройствами, радиостанциями, видеорегистраторами. В комплекте - и анализатор алкогольных паров в воздухе, и прибор для измерения светопропускаемости стекол, и мобильный комплект для ограждения мест дорожно-транспортных происшествий.
- Автомобили общей стоимостью 22 млн рублей приобретены правительством Воронежской области, - комментируют в региональном ГУ МВД. - Новый транспорт позволит существенно повысить мобильность экипажей и оперативность реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU