2019-05-31T12:52:43+03:00
Авто

Воронежских инспекторов пересадили на "Весты"

В ГИБДД получили новые машины
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото ГУ МВД по Воронежской области.Фото ГУ МВД по Воронежской области.
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Сегодня на Адмиралтейской площади сотрудникам Госавтоинспекции вручили новые машины. Дорожные полицейские получили в свое распоряжение тридцать новых автомобилей "Лада-Веста".

Это не просто серийные машины в раскраске ГИБДД. "Весты" оснащены сигнально-громкоговорящими устройствами, радиостанциями, видеорегистраторами. В комплекте - и анализатор алкогольных паров в воздухе, и прибор для измерения светопропускаемости стекол, и мобильный комплект для ограждения мест дорожно-транспортных происшествий.

- Автомобили общей стоимостью 22 млн рублей приобретены правительством Воронежской области, - комментируют в региональном ГУ МВД. - Новый транспорт позволит существенно повысить мобильность экипажей и оперативность реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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