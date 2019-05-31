В Воронеже малышка-внучка заперла на балконе бабушку

СЕГОДНЯ 12:50 2019-05-31T12:50:38+03:00

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В многоэтажке на улице 9 Января произошло ЧП. Пожилая женщина неосторожно вышла на балкон, оставив в квартире одну полуторагодовалую внучку. Ребенок ухитрился закрыть дверь, так что бабушка оказалась в ловушке. Открыть ее малышка уже не смогла.

Перепуганная не столько за себя, сколько за ребенка (кто знает, что она одна в квартире натворит?) бабушка стала звать на помощь. Соседи позвонили спасателям. Специалисты ГО и ЧС приехали к дому, развернули пожарную лестницу, забрались на пятый этаж и взломали дверь. К счастью, с ребенком за это время ничего не случилось.

Спасатели напоминают: нельзя оставлять детей без присмотра, в случае любых ЧП набирайте 112.

ИСТОЧНИК KP.RU