2019-05-31T12:14:37+03:00
Общество

На заводе Воронежской области делали корма, опасные для здоровья свиней и людей

Для поросят готовили еду с повышенным содержанием меди
Юрий КОЗЛОВ
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Больше кормов с атомной дохой меди поросятам давать не допустят.Больше кормов с атомной дохой меди поросятам давать не допустят.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники регионального управления Россельхознадзора проверили качество корма для поросят, который делают на заводе в Лискинском районе. И ужаснулись. В кормах во время исследования, проведенного в белгородской лаборатории, обнаружили превышение содержания меди. Поросята, получавшие такую еду, накапливали этот металл в своем организме. Поев подобной свининки, мог тяжело заболеть и человек. Такая еда могла спровоцировать нарушение работы внутренних органов и даже сильное отравление.

Корма запретили продавать. Сейчас специалисты Россельхознадзора ищут виновников этого безобразия, которым грозят штрафы по административным делам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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