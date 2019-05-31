На заводе Воронежской области делали корма, опасные для здоровья свиней и людей

СЕГОДНЯ 12:14 2019-05-31T12:14:37+03:00

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Сотрудники регионального управления Россельхознадзора проверили качество корма для поросят, который делают на заводе в Лискинском районе. И ужаснулись. В кормах во время исследования, проведенного в белгородской лаборатории, обнаружили превышение содержания меди. Поросята, получавшие такую еду, накапливали этот металл в своем организме. Поев подобной свининки, мог тяжело заболеть и человек. Такая еда могла спровоцировать нарушение работы внутренних органов и даже сильное отравление.

Корма запретили продавать. Сейчас специалисты Россельхознадзора ищут виновников этого безобразия, которым грозят штрафы по административным делам.

ИСТОЧНИК KP.RU