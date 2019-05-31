2019-05-31T12:01:05+03:00
Происшествия

В Воронеже в жилом доме упал лифт

К счастью, на первом этаже сработало экстренное торможение, и женщина, ехавшая в нем, уцелела [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Дом, где произошло ЧП.Дом, где произошло ЧП.Фото: читателя.
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В четверг, 30 мая, в доме № 131 по улице 9 Января случилось ЧП. Лифт, на котором ехала женщина с 16 этажа, внезапно стал падать. К счастью, на первом этаже сработала тормозная система, предусмотренная для экстренных случаев.

- На первый этаж кабина лифта опустилась уже плавно, - уверяют в управляющей компании «ВУК», обслуживающей дом. – Женщина спокойно вышла. На вопрос о том, как себя чувствует, сказала, что нормально.

Тем не менее инцидент уже второй день обсуждают люди, собравшиеся во дворе. А женщину просят откликнуться, для этого даже написали объявление. Возможно, у нее хотят узнать подробности ЧП, чтобы знать, чего ждать от лифта.

В управляющей компании сообщили, что лифт будут обследовать, и неуверенно добавили, что сейчас он закрыт. По информации жильца дома, он, напротив, пока открыт, но никто, естественно, не рискует на нем прокатиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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