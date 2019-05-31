В субботу воронежцы смогут бесплатно посетить музей Василия Пескова в заповеднике

СЕГОДНЯ 11:53 2019-05-31T11:53:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 1 июня, в Воронежском заповеднике им. В.Пескова пройдет семейный праздник в честь Дня защиты детей. На Центральной усадьбе заповедника гостей ждет развлекательная программа с экологическими играми, конкурсом рисунка на асфальте, мастер-классом по изготовлению закладки с обитателями Усманского бора. Все желающие смогут сфотографироваться с ростовой куклой – Бобром.

- В течение дня (с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00) любой желающий, независимо от возраста, сможет бесплатно посетить музей Василия Пескова — нашего земляка, выдающегося писателя, журналиста, фотографа и защитника природы, - рассказали в администрации заповедника.

Ребят и взрослых будет катать экологичный автобус – Бобромобиль. Маршрут пройдет по Большой Черепахинской тропе.

ИСТОЧНИК KP.RU