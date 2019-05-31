2019-05-31T11:09:02+03:00
Общество

В Воронеже на улице Куцыгина меняют стертую плитку

Ремонт тротуаров запланирован на 14 улицах Ленинского района
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В центральной части Воронежа восстанавливают аварийные тротуары. Сейчас работы идут на участке улицы Куцыгина от Пушкинской до Ф.Энгельса, рядом с детским садом. По соседству – во дворе дома №21 – продолжается благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды».

- Всего на территории Ленинского района в 2019 году запланирован ремонт тротуаров по 14 адресам, общей площадью 4,5 тысяч кв.м с различным объемом работ. Для этих целей из бюджетов всех уровней выделено 8,7 млн. рублей, - рассказали в управе Ленинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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