В Воронеже на улице Куцыгина меняют стертую плитку
Ремонт тротуаров запланирован на 14 улицах Ленинского района
фото управы Ленинского района
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В центральной части Воронежа восстанавливают аварийные тротуары. Сейчас работы идут на участке улицы Куцыгина от Пушкинской до Ф.Энгельса, рядом с детским садом. По соседству – во дворе дома №21 – продолжается благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды».
- Всего на территории Ленинского района в 2019 году запланирован ремонт тротуаров по 14 адресам, общей площадью 4,5 тысяч кв.м с различным объемом работ. Для этих целей из бюджетов всех уровней выделено 8,7 млн. рублей, - рассказали в управе Ленинского района.
ИСТОЧНИК KP.RU