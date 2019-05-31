В Воронежской области пропал мужчина, нуждающийся в помощи врачей

СЕГОДНЯ 10:33 2019-05-31T10:33:40+03:00

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В селе Песковатка Бобровского района пропал 65-летний Иван Малахов. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж». Пенсионер ушел из дома 26 мая, с тех пор его никто из родных и близких не видел.

Волонтеры подключились к активному поиску 30 мая. Всю прошедшую ночь они прочесывали окрестности, утром часть людей уехала на работу. Район поиска большой, поэтому волонтеры просят помощи. Если вы решили выехать на поиски, сначала свяжитесь с организатором по телефону 8-910-348-74-79 (Елена). Ему нужно будет сказать, есть ли у вас свободные места в авто, район, откуда выезжаете, во сколько готовы отправиться в путь и телефон для связи. С собой нужно будет взять одежду для леса, еду, воду или чай и кофе.

Приметы Ивана Малахова: рост 170 сантиметров, седые волосы, карие глаза, большая лысина.

Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться пенсионер, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU