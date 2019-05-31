2019-05-31T10:25:09+03:00
Происшествия

В Воронеже обломившаяся ветка чудом не убила маму с коляской

Спасли провода, задержавшие падение
Яков СТРОГОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Если бы не провода, могла случиться трагедия.Если бы не провода, могла случиться трагедия.Фото: "Типичный Воронеж".
Изменить размер текста:

В четверг, 30 мая, на перекрестке улиц Транспортной и Урицкого едва не случилась трагедия. С дерева, нависшего над пешеходным переходом, отломилась ветка. В это время по «зебре» шла мама с коляской. Женщину с ребенком от тяжелых травм спасли провода. На них упала ветка, и они смогли ее удержать.

Ставшая свидетельницей ЧП Вита Доценко утверждает, что на обращения спилить ветки с трухлявых деревьев в этом месте города никто не реагирует.

В пресс-службе мэрии рассказали, что ежегодно проводится большой объем опиловки сухих и аварийных деревьев. К тому же, муниципалитет всегда реагирует на обращения горожан и ставит их в план работ. Но решить все проблемы одномоментно - невозможно.

В управе Коминтерновского района попросили воронежцев не паниковать: ветку уберут. И добавили, что все заявки по опиловке обрабатываются в срок.

Между тем 21 сентября 2015 года на улице Ржевской Левобережного района упавшая ветка тополя травмировала двух женщин и четырехлетнего мальчика. Оказалось, что за территорию, где произошел несчастный случай, по сути, никто не отвечает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области пропал мужчина, нуждающийся в помощи врачей
В Воронежской области после столкновения «Лады» с трактором погибла женщина
В Воронеже в выходные северный ветер принесет грозы и небольшое похолодание
В утреннем ДТП в Воронежской области погибли два водителя
Развлечения левого берега Воронежа: в машину вонзили топор
В Воронежской области «Лада» врезалась в трактор: есть пострадавший
Ранним утром в Воронежской области врезались друг в друга три грузовика: есть раненый
В Воронеже пройдет театральный парад в честь Года театра
В Воронеже вручили Исаевскую премию
В Воронеже разрешили купаться только на четырех пляжах
В Воронежской области полицейские спасли водителя, у которого в дороге случился инсульт
В Воронеже маршрутка столкнулась с двумя иномарками
Под Воронежем товарняк насмерть сбил парня
В Воронеже пройдет инклюзивный фестиваль «В кругу друзей»
Памяти артиста: в Воронежском драмтеатре отметили 65-летие Валерия Потанина
В Воронеже грабитель средь бела дня сорвал с прохожей цепочку
В Воронеже с 1 июля подорожает услуга канализации
Воронежский водоканал предложил экспертную помощь для устранения отвратительных запахов
Под Воронежем умер рабочий, упавший с фонарного столба
Воронежцам расскажут и покажут, как организовать раздельный сбор мусора во дворе
90-е возвращаются: воронежцы подрались "стенка на стенку"
Воронежцев приглашают пробежать за трезвый образ жизни
На обустройство и подсветку фасада Воронежского концертного зала выделяют до 81 млн рублей
Житель Воронежской области за удар о стену собутыльника проведет 10 месяцев в колонии и заплатит 700 тыс рублей
Предприятия, задушившие вонью Воронеж, вызвали на совещание в правительство области