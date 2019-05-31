В Воронеже обломившаяся ветка чудом не убила маму с коляской

СЕГОДНЯ 06:25 2019-05-31T10:25:09+03:00

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В четверг, 30 мая, на перекрестке улиц Транспортной и Урицкого едва не случилась трагедия. С дерева, нависшего над пешеходным переходом, отломилась ветка. В это время по «зебре» шла мама с коляской. Женщину с ребенком от тяжелых травм спасли провода. На них упала ветка, и они смогли ее удержать.

Ставшая свидетельницей ЧП Вита Доценко утверждает, что на обращения спилить ветки с трухлявых деревьев в этом месте города никто не реагирует.

В пресс-службе мэрии рассказали, что ежегодно проводится большой объем опиловки сухих и аварийных деревьев. К тому же, муниципалитет всегда реагирует на обращения горожан и ставит их в план работ. Но решить все проблемы одномоментно - невозможно.

В управе Коминтерновского района попросили воронежцев не паниковать: ветку уберут. И добавили, что все заявки по опиловке обрабатываются в срок.

Между тем 21 сентября 2015 года на улице Ржевской Левобережного района упавшая ветка тополя травмировала двух женщин и четырехлетнего мальчика. Оказалось, что за территорию, где произошел несчастный случай, по сути, никто не отвечает.

ИСТОЧНИК KP.RU