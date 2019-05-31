2019-05-31T06:01:28+03:00
Происшествия

Ранним утром в Воронежской области врезались друг в друга три грузовика: есть раненый

ДТП случилось в Павловском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Одному человеку, попавшему в аварию, потребовалась помощь врачей.Одному человеку, попавшему в аварию, потребовалась помощь врачей.Фото: из архива «КП»
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В пятницу, 31 мая, в 4.05 в дежурную часть МЧС позвонили и сообщили об аварии, случившейся в селе Лосево Павловского района на 670 километре трассы «Дон». На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной части № 48 – четыре человека на одной машине. Они помогли ликвидировать последствия ДТП.

Пока известно, что в него попали три грузовика: «Рено», «Фольксваген» и «Вольво». По оперативной информации, один человек получил серьезные ранения. Обстоятельства ДТП продолжают устанавливают специалисты, работающие в Лосево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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