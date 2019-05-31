Ранним утром в Воронежской области врезались друг в друга три грузовика: есть раненый
ДТП случилось в Павловском районе
Одному человеку, попавшему в аварию, потребовалась помощь врачей.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:
В пятницу, 31 мая, в 4.05 в дежурную часть МЧС позвонили и сообщили об аварии, случившейся в селе Лосево Павловского района на 670 километре трассы «Дон». На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной части № 48 – четыре человека на одной машине. Они помогли ликвидировать последствия ДТП.
Пока известно, что в него попали три грузовика: «Рено», «Фольксваген» и «Вольво». По оперативной информации, один человек получил серьезные ранения. Обстоятельства ДТП продолжают устанавливают специалисты, работающие в Лосево.
ИСТОЧНИК KP.RU