В Воронеже пройдет театральный парад в честь Года театра

СЕГОДНЯ 00:58 2019-05-31T02:18:00+03:00

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Всероссийский театральный марафон - масштабная культурная эстафета, главное событие Года театра в России - стартует с Воронежа. 5 июня в столицу Черноземья привезут его символ - зеркальную статуэтку в виде античного амфитеатра с гербами 85 субъектов РФ. В этот день пройдет в Воронеже пройдет театральный парад с участием делегатов 18 регионов ЦФО. В программу также войдут мастер-классы и творческие встречи с ведущими деятелями отечественной культуры, завершит мероприятие показ спектакля «Вишневый сад» по пьесе Чехова в Воронежском театре драмы имени Кольцова.

18 городов Центрального федерального округа примут театральный марафон с 5 июня по 30 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU