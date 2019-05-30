2019-05-30T21:19:51+03:00
Звезды

В Воронеже вручили Исаевскую премию

Награду получила сотрудница кафедры славянской филологии университета
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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29 мая в Воронеже назвали имя обладателя очередной Исаевской премии. В этом году награду, которой поощряют начинающих литераторов, вручили сотруднице кафедры славянской филологии ВГУ Эльвире Пархоц. Она является выпускницей филфака и аспирантуру университета. В ее творческой копилке четыре книги лирики. Стихотворения Эльвиры Пархоц публиковались в журнале «Подъем», в сборнике молодых литераторов «Быть настоящим», на сайте «Российской писатель».

Напомним, литературную Исаевскую премию учредили в 2010 году. В денежном выражении она составляет 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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