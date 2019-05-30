2019-05-30T20:26:33+03:00
Общество

В Воронеже разрешили купаться только на четырех пляжах

А еще на пяти – загорать
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже проверили городские пляжи в преддверии открытия купального сезона.

Санитарные врачи взяли пробы на всех девяти местах отдыха у воды, включенных мэрией в соответствующий список. И везде анализы оказались соответствующими санитарно-гигиеническим нормам.

Но потом пляжи на предмет готовности к летнему сезону - наличия спасателей, пляжной мебели, знаков безопасности и информационных стендов, щитов со спасательными кругами, а также санитарного состояния - обследовала комиссия, в которую вошли представители управлений экологии, дорожного хозяйства, управ районов и специалистов управления по делам ГО и ЧС.

Комиссия признала пригодными для купания только четыре пляжа: у санатория имени Горького, на левом берегу южнее автодороги М-4 «Дон» в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через Воронеж, пляж в Боровом на Усманке (ул. Пляжная, 1в), пляж у базы отдыха «Маяк» на Усманке. Водолазы поисково-спасательной службы очистили дно этих пляжей на глубинах до 2-х метров в границах заплыва.

На остальных пляжах специалисты разрешают только загорать: таблички «Купание запрещено» установили на пляжах в парке «Дельфин» (ул. Остужева, 2), на набережной Авиастроителей, 4л, в парке «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 4л), у спорткомплекса «Локомотив» по ул. Панфилова, «Сосновый бор» на берегу Усманки в районе кордона Ближний бор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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