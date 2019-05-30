В Воронежской области полицейские спасли водителя, у которого в дороге случился инсульт

СЕГОДНЯ 19:43 2019-05-30T19:43:25+03:00

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Сотрудники ГИБДД в Воронежской области не только следят за порядком на дорогах, но и спасают жизнь. Показательный случай произошел в Калачеевском районе еще в феврале. Но стало о нем известно только сейчас, когда спасенный мужчина прошел длительное лечение.

Подполковник в отставке Владимир Жабин возвращался на своей машине в Калач из Павловского военного госпиталя. Когда до дома оставалось несколько километров, пенсионер почувствовал резкое недомогание. Он успел остановить авто и нажать «аварийку». На мигающую машину обратили внимание проезжавшие мимо полицейские. Инспектор ОГИБДД лейтенант полиции Дмитрий Рудов и старший прапорщик, полицейский ИВС Виталий Комаристый обнаружили упавшего без сознания на пассажирское сидение водителя. Они вызвали «Скорую», в больнице у пенсионера диагностировали инсульт. Тем временем, полицейские отогнали транспортное средство домой к потерпевшему, найдя в машине документы.

Пенсионер три дня провел в реанимации и почти месяц - в реабилитационном центре. А когда восстановился, решил найти и отблагодарить своих спасителей.

ИСТОЧНИК KP.RU