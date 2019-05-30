2019-05-30T19:43:25+03:00
Общество

В Воронежской области полицейские спасли водителя, у которого в дороге случился инсульт

Сотрудники ГИБДД увидели мигающую "аварийкой" машину, а в ней - пенсионера без сознания
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники ГИБДД в Воронежской области не только следят за порядком на дорогах, но и спасают жизнь. Показательный случай произошел в Калачеевском районе еще в феврале. Но стало о нем известно только сейчас, когда спасенный мужчина прошел длительное лечение.

Подполковник в отставке Владимир Жабин возвращался на своей машине в Калач из Павловского военного госпиталя. Когда до дома оставалось несколько километров, пенсионер почувствовал резкое недомогание. Он успел остановить авто и нажать «аварийку». На мигающую машину обратили внимание проезжавшие мимо полицейские. Инспектор ОГИБДД лейтенант полиции Дмитрий Рудов и старший прапорщик, полицейский ИВС Виталий Комаристый обнаружили упавшего без сознания на пассажирское сидение водителя. Они вызвали «Скорую», в больнице у пенсионера диагностировали инсульт. Тем временем, полицейские отогнали транспортное средство домой к потерпевшему, найдя в машине документы.

Пенсионер три дня провел в реанимации и почти месяц - в реабилитационном центре. А когда восстановился, решил найти и отблагодарить своих спасителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже вручили Исаевскую премию
В Воронеже разрешили купаться только на четырех пляжах
В Воронеже маршрутка столкнулась с двумя иномарками
Под Воронежем товарняк насмерть сбил парня
В Воронеже пройдет инклюзивный фестиваль «В кругу друзей»
Памяти артиста: в Воронежском драмтеатре отметили 65-летие Валерия Потанина
В Воронеже грабитель средь бела дня сорвал с прохожей цепочку
В Воронеже с 1 июля подорожает услуга канализации
Воронежский водоканал предложил экспертную помощь для устранения отвратительных запахов
Под Воронежем умер рабочий, упавший с фонарного столба
Воронежцам расскажут и покажут, как организовать раздельный сбор мусора во дворе
90-е возвращаются: воронежцы подрались "стенка на стенку"
Воронежцев приглашают пробежать за трезвый образ жизни
На обустройство и подсветку фасада Воронежского концертного зала выделяют до 81 млн рублей
Житель Воронежской области за удар о стену собутыльника проведет 10 месяцев в колонии и заплатит 700 тыс рублей
Предприятия, задушившие вонью Воронеж, вызвали на совещание в правительство области