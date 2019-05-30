2019-05-30T18:58:24+03:00
Происшествия

В Воронеже маршрутка столкнулась с двумя иномарками

ДТП произошло днем на Ворошилова
Ярослав ИВАНОВ
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Днем 30 мая в Ленинском районе произошла авария. Около 16.20 на Ворошилова, 12 столкнулись маршрутка и две иномарки. 24-летний водитель маршрутного ПАЗа «6м», следуя с улицы 20 лет Октября в сторону Бахметьева, при перестроении врезался в «Тойоту-Камри» под управлением 50-летнего мужчины и «Хендай-Солярис», которым управляла 33-летняя автоледи. Обе машины двигались в попутном направлении с маршруткой.

Автомобили получили механические повреждения, слава богу, из людей никто не пострадал.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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