Любителя нетрезвой езды под Воронежем посадили на полгода в колонию

СЕГОДНЯ 17:53 2019-05-30T17:53:43+03:00

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350 часов отработки на благо обществу - как мертвому припарки: отработки по суду не отучили 51-летнего жителя Аннинского района ездить пьяным за рулем. Его снова поймали подшофе полицейские.

Любитель пьяной езды уже дважды был судим за это: в апреле 2016 года мировой суд Аннинского района назначил ему наказание в виде 150 часов обязательных работ, а в июне 2017 года Эртильский районный суд - 200 часов обязательных работ. Но это не помогло. 2 марта 2019 года его «Ниссан Альмеру» остановили, мужчина не стал отказываться от освидетельствования алкотестером, прибор показал 1,072 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

Суд учел наличие предыдущих судимостей и назначил нарушителю наказание в виде шести месяцев в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU