Памяти артиста: в Воронежском драмтеатре отметили 65-летие Валерия Потанина

СЕГОДНЯ 17:34 2019-05-30T17:39:16+03:00

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Он не дожил совсем немного до своего 65-летия. Валерия Потанина не стало в начале марта. Но артисты Воронежского драмтеатра не забыли своего коллегу. 29 мая в Кольцовском отметили юбилей мастера. Вспомнили его роли, он работал в театре четыре десятка лет - в его творческой копилке около 70 персонажей: великолепный Чонкин в спектакле по повести Войновича, феерически активный Кочкарев в «Женитьбе» и Хлестаков в «Ревизоре» Гоголя, Шариков в «Собачьем сердце» и Херувим в «Зойкиной квартире» Булгакова, а еще Карандышев в «Бесприданнице» Островского, Яблоков в «Театральном романсе» Толстого, Петя Трофимов в «Вишневом саде» Чехова…

Памятный вечер прошел на озорной - с клоунами и шарами - и душевной ноте: много теплого прозвучало в адрес Валерия Викторовича не только от работников театра, но и от работников школ, ведь Потанин около 20 лет учил детей актерскому мастерству в театральных студиях. Преподаватели выдвинули инициативу присвоить имя Валерия Потанина фестивалю детских и юношеских театральных коллективов, который планируют проводить ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU