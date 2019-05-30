В Воронеже грабитель средь бела дня сорвал с прохожей цепочку

СЕГОДНЯ 16:56 2019-05-30T16:56:05+03:00

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В Воронеже полицейские поймали грабителя, который сорвал украшение с 34-летней женщины. Инцидент произошел средь бела дня на улице Космонавтов в Советском районе. К прохожей у торгового павильона вдруг подошел мужчина, сорвал с шеи золотую цепочку и убежал. Потерпевшая оценила ущерб в сумму более 10 тысяч рублей.

Оперативники после опроса очевидцев сразу вышли на след преступника. Когда 39-летнего мужчину задержали, он признался, что на грабеж его толкнуло похмелье. А похищенное украшение он сразу сдал в ломбард и купил на вырученные деньги выпивку. За грабеж ему светит до четырех лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU