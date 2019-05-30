Воронежский водоканал предложил экспертную помощь для устранения отвратительных запахов

СЕГОДНЯ 15:44 2019-05-30T16:39:22+03:00

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В четверг, 30 мая, делегация специалистов во главе с губернатором области посетила Левобережные очистные сооружения в рамках расследования причин отвратительных запахов в городе и поиска виновных. "Комсомолка" ранее сообщала, что ЛОС отказались признать свою вину в возникновении вони, а Александр Гусев предложил искать нарушителей среди предприятий левого берега Воронежа, сливающих отходы своего производства в систему канализации.

Водоканал Воронежа также предложил свою помощь и выступил с идеей объединить усилия в поисках и наказании нарушителей:

- Водоканал может только зафиксировать факт, но ни задерживать, ни применять штрафные санкции к нарушителям мы не имеем права, - заявил на встрече гендиректор водоканала Олег Николаенко. - Вместе с тем, мы готовы делегировать своих специалистов в комиссию, куда также войдут представители контрольно-надзорных органов и ГИБДД. Мы открыты для диалога с промышленными предприятиями левобережья, можем помочь с методиками и технологиями оборудования локальных очистных сооружений, позволяющих в несколько раз снизить содержание вредных веществ в промышленных стоках.

фото: пресс-служба РВК-Воронеж.

Администрация водоканала включит своих специалистов в состав группы, которая в круглосуточном режиме с 31 мая будет проверять качество очистки сточных вод на территории Левобережных очистных сооружений. Эксперты оценят технологию на всех этапах и в случае выявления несоответствий регламентам представят технические решения по их устранению, отметили на предприятии.

фото: пресс-служба РВК-Воронеж.

ИСТОЧНИК KP.RU