90-е возвращаются: воронежцы подрались "стенка на стенку"
Восемь человек решали проблемы кулаками и оружием
Изменить размер текста:
Массовая драка произошла вечером 29 мая в районе студгородка политеха. Около десяти часов вечера неподалеку от дома 175 на Московском проспекте подрались «стенка на стенку» две компании. Всего в побоище участвовали восемь человек - четверо на четверо.
Когда послышались выстрелы, местные жители вызвали полицию и «скорую». Участников драки отвезли в больницу, правда, серьезных травм конфликтующие не получили, по предварительным данным, разбили в кровь лица и выбили зубы.
Правоохранители устанавливают причины происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU