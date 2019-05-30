2019-05-30T14:36:10+03:00
Происшествия

90-е возвращаются: воронежцы подрались "стенка на стенку"

Восемь человек решали проблемы кулаками и оружием
Ярослав ИВАНОВ
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Массовая драка произошла вечером 29 мая в районе студгородка политеха. Около десяти часов вечера неподалеку от дома 175 на Московском проспекте подрались «стенка на стенку» две компании. Всего в побоище участвовали восемь человек - четверо на четверо.

Когда послышались выстрелы, местные жители вызвали полицию и «скорую». Участников драки отвезли в больницу, правда, серьезных травм конфликтующие не получили, по предварительным данным, разбили в кровь лица и выбили зубы.

Правоохранители устанавливают причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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