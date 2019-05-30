Воронежцев приглашают пробежать за трезвый образ жизни

СЕГОДНЯ 14:22 2019-05-30T14:22:39+03:00

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От пьянства одни проблемы - горе в семьях, ущерб для бюджета. Да и до тюрьмы выпивка доводит, к примеру, житель Воронежской области за удар о стену заплатит 700 тыс рублей. Активисты сообщества "Трезвый Воронеж" предлагают поменять бутылку на пробежку!

30 мая в 18.30 неравнодушные к здоровому образу жизни воронежцы устроят забег. Бежать можно в своем темпе, это не соревнование, а причастность к доброму делу. Стартуют желающие от Московской трассы в сторону Рыбачьего - и пробегут до родника. Поучаствовать можно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU