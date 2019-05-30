На обустройство и подсветку фасада Воронежского концертного зала выделяют до 81 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:09 2019-05-30T14:13:33+03:00

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На второй этап реконструкции Воронежского концертного зала из областного бюджета выделят до 80,9 млн рублей - такова максимальная цена контракта, в ходе торгов ее рассчитывают понизить. Заявки на участие в тендере принимают до 14 июня, сам аукцион пройдет 24 июня.

Подрядчик должен провести общестроительные и электромонтажные работы, проложить 165 кв м воздуховода, подсветить фасад здания с помощью 115 светодиодных ламп, благоустроить и озеленить территорию. Работы должны быть закончены до 1 октября 2019 года.

Напомним, реконструкция ВКЗ проходит в три этапа. Стоимость первой очереди обойдется в 159,5 млн рублей. На третьем этапе собираются облагородить прилегающую к зданию ВКЗ смотровую площадку.

Напомним, здание начали строить в 1970-х годах и закончили в начале 2000-х.

ИСТОЧНИК KP.RU