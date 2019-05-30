2019-05-30T13:36:22+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области за удар о стену заплатит 700 тыс рублей

Один собутыльник приложил кулаком другого, а тот умер
Ярослав ИВАНОВ
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Пьянка до добра не доводит. Зато может довести до тюрьмы. Так случилось с 34-летним жителем поселка Анна Воронежской области. В сентябре 2018-го он по неосторожности убил собутыльника. Сначала-то просто выпивали в гараже с компанией. А потом двое поругались и один врезал кулаком в лицо 42-летнему оппоненту. А тот потеряв равновесие, неудачно упал - ударившись затылком о кирпичную стену. Его отвезли в больницу, но он умер через несколько дней от тупой травмы головы.

Суд приговорил виновного к 10 месяцам колонии-поселения и выплате 700 тысяч рублей семье умершего, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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