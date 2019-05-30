2019-05-30T13:06:42+03:00
Общество

В райцентре под Воронежем после ремонта дороги водители не могут нормально припарковаться

Машины в часы пик просто стоят двумя рядами, выставив аварийные знаки и полностью загородив проезжую часть
Юрий КОЗЛОВ
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Машины в часы пик полностью загораживают дорогу.Машины в часы пик полностью загораживают дорогу.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.
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В Семилуках починили дорогу на улице Крупской. Все вроде ровненько, хорошо. Только вот не подумали сделать парковочный карман, а бордюры сделали высокие. Машины теперь вынуждены останавливаться напротив детского сада и школы-интерната прямо на проезжей части, выставив аварийные знаки. Итог – глухая пробка в часы пик в обе стороны двухполосной дороги. Жители пожаловались в местное отделение ОНФ.

- Еще во время ремонта жители Семилук обращались в городскую администрацию с просьбой предусмотреть парковку для автомобилей. Места для нее напротив детского сада более чем достаточно. Власти пообещали оперативно решить вопрос. Прошло более года, но, как говорится, воз и ныне там, - констатировал член регионального штаба ОНФ Александр Гончаров.

Активисты ОНФ помогли местным жителям нанести проблемный участок улицы Крупской на интерактивную «Карту убитых дорог». Общественники также направили обращения в администрации Семилукского района и Семилук с просьбой включить организацию в этом месте дороги парковочного кармана в перечень дорожных работ на 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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