Интересные вакансии мая в Воронеже: требуется работник оружейной комнаты и заготовщик радиоэлементов

СЕГОДНЯ 12:47 2019-05-30T12:47:41+03:00

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Кризис кризисом, а работа в Воронеже есть. Надо только поискать. Причем, работу можно найти в разных отраслях и очень интересную, рекрутинговая компания HeadHunter составила топ-5 необычных вакансий, которые предлагают в мае.

К примеру, до 55 000 рублей в месяц согласен платить детский театр малых форм на период двухмесячных гастролей актерам. Бонус - проживание и проезд за счет работодателя, обучение, бесплатные тренинги по актерскому мастерству и сценической речи.

До 30 850 рублей предлагают аппаратчику мыловарения. В обязанности входит сушка и охлаждение мыльной основы, формирование мыла. График работы посменный и официальное оформление.

Воронежский лазертаг-клуб ищет для игры «Лазерстрайк» внимательного и активного инструктора-тренера, который будет следить за соблюдением правил, поддерживать настроение в игре, а после нее - чистоту и порядок в оружейной комнате. Ежемесячный заработок до 28 000 рублей.

Воронежскому областному центру народного творчества и кино требуется заведующий отделом фольклора и ремесел, который будет также осуществлять общее руководство и контроль за работой народного фольклорного ансамбля «Радовесь». Зарплата – от 23 000 рублей.

До 21 500 рублей готовы платить заготовщику радиоэлементов. Достаточно иметь средне-специальное образование. Сотрудник должен готовить источникии питания и их составляющие к монтажу и сборке: формове выводов элементов, разделению мультизаготовок печатных плат.

ИСТОЧНИК KP.RU