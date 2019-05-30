Сергей Лукин: «В федеральном бюджете предусмотрены средства для поддержки регионального телевидения»

СЕГОДНЯ 12:29 2019-05-30T12:29:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках «Правительственного часа» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков проинформировал парламентариев о реализации поэтапного перехода на цифровое телевизионное вещание в России. Глава ведомства сообщил, что в рамках ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы» создана эфирная телевизионная сеть, состоящая из 5040 объектов связи. Возможность принимать двадцать телеканалов в хорошем качестве будет предоставлена 98,5% населения.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU