Сергей Лукин: «В федеральном бюджете предусмотрены средства для поддержки регионального телевидения»
29 мая член Совета Федерации Сергей Лукин принял участие в 459 заседании верхней палаты
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В рамках «Правительственного часа» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков проинформировал парламентариев о реализации поэтапного перехода на цифровое телевизионное вещание в России. Глава ведомства сообщил, что в рамках ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы» создана эфирная телевизионная сеть, состоящая из 5040 объектов связи. Возможность принимать двадцать телеканалов в хорошем качестве будет предоставлена 98,5% населения.
ИСТОЧНИК KP.RU