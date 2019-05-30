В Воронеже четыре подростка разгромили торговый павильон и взяли кассу

СЕГОДНЯ 11:52 2019-05-30T11:52:21+03:00

Не исключено, что они замешаны и в других преступлениях

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В воскресенье, 26 мая, около часа ночи четыре подростка не смогли пройти мимо торгового павильона на Дачном проспекте Железнодорожного района. Взяли кирпич, разбили стекло, залезли внутри, вытащили из кассы 59 тысяч рублей и убежали. При этом не подумали, что их могут снять расположенные по периметру видеокамеры.

Полицейские, приехавшие после сообщения о краже, просмотрели записи камер и доставили подростков в отдел полиции. Троим из юных воров 14 лет, еще одному 16. Они были уже хорошо знакомы полицейским по похожим делам.

Подростки признались, что украли деньги, и сказали, что потратили их на алкоголь и продукты. Их отпустили до суда под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). Полицейские выясняют, не замешаны ли подростки в других пока еще не раскрытых похожих преступлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU