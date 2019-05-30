Специалисты проведут комплексное обследование Большой Воронежской экотропы

СЕГОДНЯ 09:58 2019-05-30T09:58:29+03:00

А потом примутся за ее расчистку

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В департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской областисостоялась очередная встреча, посвященная судьбе Большой Воронежской экотропы, проходящей через территорию природного заказника «Нагорная дубрава». В обсуждении приняли участие руководитель департамента Алексей Карякин, директор АНО «Экологический центр «Большая Воронежская экологическая тропа» Алексей Саниев и проректор по науке и инновациям ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» Светлана Морковина.

Экологическая тропа в ее нынешнем виде, по мнению активистов, опасна для туристов и нуждается в расчистке от сухостоя, валежника и мусора. В ближайшее время специалисты проведут лесопатологическое и комплексное экологическое обследование территории по маршруту прохождения Большой Воронежской экологической тропы. А затем назначат сроки уходных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU