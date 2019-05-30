2019-05-30T08:48:55+03:00
Происшествия

В пруду в Воронежской области, спасая двух подруг, утонула 17-летняя девушка

Трагедия произошла в Репьевском районе
Елена ФЕДЯШЕВА
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Лето еще не началось, а в Воронежской области уже гибнут на воде дети.

Жарким днем 29 мая компания девушек отправилась купаться на пруд у села Краснолипье Репьевского района. В какой-то момент две начали тонуть, а третья бросилась их спасать. Школьница смогла вытащить подруг, но сил, чтобы выплыть самой у нее не осталось.

Тело 17-летней спасительницу вытащили водолазы через несколько часов. Как все было на самом деле, предстоит выяснить следователям. По факту гибели девушки в СУ СК по Воронежской области проводят доследственную проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.

Точную причину смерти несовершеннолетней установит судмедэкспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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