Воронежцы сообщили, что в Северном микрорайоне Воронежа ограбили банк

СЕГОДНЯ 21:30 2019-05-29T21:30:34+03:00

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29 мая воронежцы в социальных сетях сообщили, что на улице Владимира Невского в один из банков ворвался вооруженный мужчина и ограбил отделение. По словам горожан, все произошедшее было похоже на кадры какого-то зарубежного триллера. Пока не известно, какую сумму удалось унести преступнику. Детали произошедшего ЧП также остаются в секрете - в полиции не разглашают их в интересах следствия.

Напомни, не так давно в Воронеже по решению Центрального районного суда под арест отправили одного из подозреваемых в похищении 10 миллионов из банка «Восточный». Ограбление банка на улице Генерала Лизюкова, 38 случилось 10 марта 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU