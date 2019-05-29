2019-05-29T21:30:34+03:00
Происшествия

Воронежцы сообщили, что в Северном микрорайоне Воронежа ограбили банк

Подробности происшествия пока не известны
Олег ИВАНОВ
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29 мая воронежцы в социальных сетях сообщили, что на улице Владимира Невского в один из банков ворвался вооруженный мужчина и ограбил отделение. По словам горожан, все произошедшее было похоже на кадры какого-то зарубежного триллера. Пока не известно, какую сумму удалось унести преступнику. Детали произошедшего ЧП также остаются в секрете - в полиции не разглашают их в интересах следствия.

Напомни, не так давно в Воронеже по решению Центрального районного суда под арест отправили одного из подозреваемых в похищении 10 миллионов из банка «Восточный». Ограбление банка на улице Генерала Лизюкова, 38 случилось 10 марта 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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