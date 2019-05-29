В центре Воронежа начали строить многоэтажку без необходимых документов

СЕГОДНЯ 19:22 2019-05-29T19:24:10+03:00

Как показала новая проверка, требования прокурора так и не исполнены Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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В феврале 2019 года прокуратура Ленинского района обратила внимание, что ООО «КомплексТехСтрой» перераспределил участки и сформировал единый земельный участок. Было даже зарегистрировано право собственности в управлении Росреестра области. Участку присвоили новый почтовый адрес: ул. Платонова, 11/1.

На участке началось строительство многоквартирного жилого дома. Вот только застройщик почему-то забыл предупредить об этом орган местного самоуправления. Да и никто не получал новый градостроительный план.

- В связи с данными обстоятельствами, прокуратура района внесла в адрес директора ООО «КомплексТехСтрой» представление об устранении нарушений градостроительного законодательства с требованием о принятии конкретных мер к их устранению, - сообщают правоохранители.

Однако, как показала новая проверка, требования прокурора не исполнены. Градостроительный план вновь образованного земельного участка так и не был разработан и не утвержден в установленном законом порядке.

Прокуратура района возбудила в отношении директора ООО «КомплексТехСтрой» дело об административном правонарушении. Назначено наказание в виде административного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU