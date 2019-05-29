2019-05-29T18:35:18+03:00
Происшествия

В Воронеже будут судить женщину, спалившую в постели своего мужа

Она облила его смесью бензина и масла и бросила спичку
Олег ИВАНОВ
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24 июня 2018 года в воронежской больнице скончался 40-летний местный житель, доставленный из Острогожска. У мужчины был термический ожог общей площадью около 70%. При этом около 56% - глубокие ожоги.

Мужчина пытался выгородить 37-летнюю гражданскую супругу. Он уверял, что сам получил травмы из-за того, что курил в постели. Однако следователи и полицейские возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Когда женщину поймали, ее отправили под стражей.

Позже она призналась, что 29 мая 2018 года выпивала вместе со своим мужчиной. Но возлюбленные поссорились. Мужчина избил супругу и лег спать. Разозлившись на сожителя, женщина решила его убить. Она принесла из гаража пластиковую бутылку со смесью бензина и масла, облила им спавшего сожителя и бросила зажженную спичку. Убедившись, что мужчина охвачен пламенем, она ушла.

- Вину местной жительницы в убийстве сожителя также подтверждают показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, а также иные доказательства, собранные по уголовному делу. Обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело направлено в суд, - рассказал руководитель контрольно-следственного отдела регионального СУ СКР Алексей Мязин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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