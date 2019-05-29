2019-05-29T18:00:31+03:00
Общество

В Воронежском заповеднике сняли на видео рысь в поисках партнерши

Зов инстинкта продолжения рода заставляет рысь искать себе самку
Олег ИВАНОВ
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Наблюдения за новым жителем заповедника продолжаютсяНаблюдения за новым жителем заповедника продолжаютсяФото: c cайта Воронежского заповедника.
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Рысь регулярно регистрируется камерами Воронежского заповедника на своем уже обжитом участке. Летом границы этой территории определить сложно, можно только сказать, что животное удачно выбрало самый центр заповедной территории.

- Апрельские видеозаписи заставили несколько переживать за рысь – после линьки кот выглядел исхудавшим. Судя по громкому мяуканью, в апреле зверь еще находился в поиске партнерши. Зов инстинкта продолжения рода мог заставить рысь искать самку в других лесах, - прокомментировал старший научный сотрудник Александр Мишин.

Записи с фотоловушек в мае показали, что кот остался в заповеднике на выбранной ранее территории. Более того, сотрудникам удалось получить кадры в светлое время суток. Наблюдения за новым жителем заповедника продолжаются!

Рысь в Воронеже.После долгого перерыва в новостях с полей отвечаем на самый многочисленный вопрос наших подписчиков в соцсетях и читателей сайта. Проверка фотоловушек показала, что новый житель Воронежского заповедника жив и здоров! Напоминаем, что наша рысь ОН, самец, или кот. Зверь регулярно регистрируется камерами на своём уже обжитом территориальном участке. Летом границы этого участка определить сложно, можно только сказать, что животное удачно выбрало самый центр заповедной территории. Апрельские видеозаписи заставили несколько переживать за рысь после линьки кот выглядел исхудавшим. Судя по громкому мяуканью, в апреле зверь ещё находился в поиске партнёра. Зов инстинкта продолжения рода мог заставить рысь искать партнершу в других лесах. Записи с фотоловушек в мае показали, что кот остался в заповеднике на выбранной ранее территории. Нам удалось получить кадры в светлое время суток. Наблюдения за новым жителем заповедника продолжаются! Видео: Александр Мишин

ИСТОЧНИК KP.RU

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