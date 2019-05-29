В Воронеже площадь Победы и парк «Орленок» реконструируют в 2020 году

СЕГОДНЯ 17:07 2019-05-29T17:07:41+03:00

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28 мая объявлены торги и на благоустройство площади Победы. На эти цели планируется направить 169 миллионов рублей.

- Площадь Победы - главный городской мемориал, который по уровню благоустройства должен соответствовать особому статусу этого места. Мы начинаем работы на нем уже в этом году, чтобы к юбилею Великой Победы, который будет отмечаться в 2020 году, наш город встретил главный праздник с обновленной площадью. Мы готовим масштабные торжественные мероприятия, в них примут участие десятки тысяч горожан, поэтому подрядные организации, которые планируют конкурировать за получение этого муниципального контракта, должны быть готовы к максимально жесткому контролю со стороны заказчика. И я сам буду лично контролировать ход работ на площади Победы, - подчеркнул мэр Воронежа Вадим Кстенин.

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ИСТОЧНИК KP.RU