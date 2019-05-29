Учеников воронежской школы угощали кашей с насекомыми

СЕГОДНЯ 16:32 2019-05-29T16:35:23+03:00

Да и сухарики в столовой были что надо

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Прокуратура Левобережного района провела проверку, поводом для которой стало обращение родителей учеников школы №30. Правоохранители отобрали образцы круп, блюда из которых попадали на стол школьников.

Итоги жуткие. В гречневой крупе нашли мертвых вредителей хлебных запасов. Совсем близко с местом, где она хранилась, нашли панировочные сухарики с любопытной "специей"

- Выявлена зараженность сухарей амбарным вредителем - мельничной огневкой, - говорят в прокуратуре. - Насекомые ползали на пакетах и на стенках емкости для хранения сухарей.

Если вы думали, что это все ужасы, увиденные проверяющими, то вы ошибаетесь. В помещении, где хранились продукты, нашли экскременты грызунов.

Выяснилось, что должностное лицо поставщика продуктов - ООО "Торговый Дом СПП" - уже привлекалось к административной ответственности. В итоге прокуратура возбудила три новых административных дела за нарушения хранения продуктов. Материалы направлены в Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU