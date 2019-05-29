2019-05-29T16:35:23+03:00
Происшествия

Учеников воронежской школы угощали кашей с насекомыми

Да и сухарики в столовой были что надо
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
Изменить размер текста:

Прокуратура Левобережного района провела проверку, поводом для которой стало обращение родителей учеников школы №30. Правоохранители отобрали образцы круп, блюда из которых попадали на стол школьников.

Итоги жуткие. В гречневой крупе нашли мертвых вредителей хлебных запасов. Совсем близко с местом, где она хранилась, нашли панировочные сухарики с любопытной "специей"

- Выявлена зараженность сухарей амбарным вредителем - мельничной огневкой, - говорят в прокуратуре. - Насекомые ползали на пакетах и на стенках емкости для хранения сухарей.

Если вы думали, что это все ужасы, увиденные проверяющими, то вы ошибаетесь. В помещении, где хранились продукты, нашли экскременты грызунов.

Выяснилось, что должностное лицо поставщика продуктов - ООО "Торговый Дом СПП" - уже привлекалось к административной ответственности. В итоге прокуратура возбудила три новых административных дела за нарушения хранения продуктов. Материалы направлены в Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежском заповеднике сняли на видео рысь в поисках партнерши
В Воронеже площадь Победы и парк «Орленок» реконструируют в 2020 году
Продавщица из Воронежской области нашла сумку с 300 тысячами рублей
Депутаты Воронежской облдумы обсудили модернизацию семейного центра «Буревестник»
Воронеж только через 20 лет сможет достичь экономического уровня прошлогодней Москвы
Для поддержки талантливых детей в Воронеже прошел благотворительный спектакль «Ревизор»
Жители Дальних Садов отреагировали на ремонт дороги новым видеообращением к властям Воронежа
Эксперты из Германии организуют замкнутый цикл обращения с отходами в Воронежской области
В Воронеже осудили виновника массового ДТП, в котором пострадали восемь человек и один погиб
108 тысяч рублей отправились в неизвестном направлении после телефонного звонка в Воронеже
Уровень инфляции немного снизился в Воронежской области
В День защиты детей воронежцев угостят молоком
Пенсионерка, которую нашли мертвой в воронежском водохранилище, приходила в это место купаться
Врезавшегося на мопеде в «Камаз» школьника на вертолете доставили в Воронеж
Собутыльник до смерти избил женщину в Воронежской области
На поддержку аграриев Воронежской области выделят 7,7 млрд рублей
В Воронеже прекратили поиски девятилетнего школьника
В воронежской полиции рассказали подробности ЧП с газом, в котором двое пострадали
Прошу всех к Столлю!
Воронежские подростки сыграли в GTA в реальной жизни: угнали мотоцикл и две машины
В Воронеже в нескольких домах полностью отключили воду
Под Воронежем отец обнаружил 33-летнего сына в петле
В воронежском водохранилище едва не утонул 33-летний мужчина