Учеников воронежской школы угощали кашей с насекомыми
Прокуратура Левобережного района провела проверку, поводом для которой стало обращение родителей учеников школы №30. Правоохранители отобрали образцы круп, блюда из которых попадали на стол школьников.
Итоги жуткие. В гречневой крупе нашли мертвых вредителей хлебных запасов. Совсем близко с местом, где она хранилась, нашли панировочные сухарики с любопытной "специей"
- Выявлена зараженность сухарей амбарным вредителем - мельничной огневкой, - говорят в прокуратуре. - Насекомые ползали на пакетах и на стенках емкости для хранения сухарей.
Если вы думали, что это все ужасы, увиденные проверяющими, то вы ошибаетесь. В помещении, где хранились продукты, нашли экскременты грызунов.
Выяснилось, что должностное лицо поставщика продуктов - ООО "Торговый Дом СПП" - уже привлекалось к административной ответственности. В итоге прокуратура возбудила три новых административных дела за нарушения хранения продуктов. Материалы направлены в Роспотребнадзор и Россельхознадзор.
ИСТОЧНИК KP.RU