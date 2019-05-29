2019-05-29T16:23:43+03:00
Общество

Воронеж только через 20 лет сможет достичь экономического уровня прошлогодней Москвы

Эксперты считают, что в города-миллионики необходимо больше вкладывать средств
Олег ИВАНОВ
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Наш город занимает последнее место среди миллионников по вкладу в ВВП государстваНаш город занимает последнее место среди миллионников по вкладу в ВВП государстваФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Исследователи Центра городской экономики КБ Стрелка проанализировали экономику 16 российских городов, чье население на 1 января 2019 года превышало миллион человек. Работа охватывает период с 2010 по 2017 год. Таким образом, анализ коснулся и Воронежа.

Так, российские города-миллионники в 2017 году обеспечивали 32% ВВП государства. С одной стороны звучит здорово, вот только вклад Воронежа в этот процент, к сожалению, не велик. Наш город занимает последнее место в этом импровизированном рейтинге. Не будем брать для примера Москву или Санкт-Петербург.

На третьем месте расположился Краснодар с 769 тысячами рублей подушевого валового продукта по итогам 2017 года. У Воронежа этот же показатель равен 347 тысячам рублей.

- Для того чтобы увеличить вклад городов-миллионников в ВВП страны, нужно поддерживать рост МСП, особенно в тех городах, где основа развития — по-прежнему индустриальные гиганты, а также — обеспечить приток инвестиций в наиболее перспективные отрасли и дать возможность в полной мере использовать создаваемую ими стоимость и таким образом реализовывать своё право на развитие. Нужно начать смотреть на города, как на платформу для системных комплексных инвестиций. Эти меры позволят ускорить рост городской экономики в наших городах, - считает Денис Леонтьев, генеральный директор КБ Стрелка.

По уровню валового городского продукта эксперты разделили регионы на продвинутые и отстающие. К сожалению, Воронеж отнесли ко второй категории, где средний темп роста с 2010 по 2017 гг. — 0,2%. Но чем больше всего напугали исследователи: тем, что нашему городу потребует среднем 20 лет при годовом росте экономики на 5,4%, чтобы достичь уровня Москвы 2017 года. То есть воронежцы только в 2037 будут жить так, как сегодня жители столицы?

Исследователи уверены, что миллионники могут стать драйверами роста ВВП, но им нужно создать условия для внутреннего развития и обеспечить приток инвестиций в наиболее перспективные отрасли.

За последние 7 лет миллионники в среднем нарастили свой ВГП почти в 2 раза (на 97% в текущих ценах), при этом рост объемов городских бюджетов составил всего 49%. Эксперты уверены, что финансирование нужно увеличивать.

- Различаются города и по основным драйверам экономики: где-то бурно развивается малое предпринимательство, а где-то жизнь по-прежнему строится вокруг индустриальных гигантов. Так, в Уфе, Новосибирске, Краснодаре, Челябинске, Воронеже и Ростове-на-Дону, опережая средние темпы роста экономики, развивается малый бизнес, - подчеркнули в КБ Стрелка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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