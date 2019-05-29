2019-05-29T15:13:07+03:00
Авто

Жители Дальних Садов отреагировали на ремонт дороги новым видеообращением к властям Воронежа

Они опубликовали в соцсетях обращение, в котором акцентируют внимание на других проблемных участках
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Кадр из видео.Кадр из видео.
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Жители Дальних Садов вновь опубликовали обращение по поводу состояния проходящей там дороги. Напомним, ранее местные пожаловались на качество покрытия. Власти прислушались к многочисленным жалобам и выполнили ремонт отдельного участка - от остановки 9 до остановки 12.

В новом обращении жители благодарят мэрию за то, что их проблемы были услышаны. Но недоумевают: как же остальные участки дороги? Многие другие отрезки находятся ничуть не в лучшем виде, чем тот, что дождался ремонта.

Официальный представитель мэрии так прокомментировал обращение:

- Выполнен весь объем работ, предусмотренный имеющимися ассигнованиями – люди получили новую дорогу в том месте, где был самый разрушенный участок. В будущем, при наличии бюджетных средств или при появлении экономии при проведении конкурентных торгов на дорожные работы, может быть рассмотрен вопрос о выделении дополнительных средств на продолжение ремонта в этом месте.

Новое обращение жителей Дальних Садов Воронежа.Ремонт дороги проведен, но не везде

ИСТОЧНИК KP.RU

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