Эксперты из Германии организуют замкнутый цикл обращения с отходами в Воронежской области

СЕГОДНЯ 14:45 2019-05-29T14:45:35+03:00

Мусор будет не просто складироваться, а возвращаться в качестве сырья в народное хозяйство

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Воронежская область выбрана в качестве пилотного региона для реализации проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации». Соответсвующее соглашение подписали Минприроды, правительство Воронежской области и «Немецкое Общество по Международному Сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ» (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH)

Концепция проекта заключается в том, что обращение с отходами ориентировано на принцип экономики замкнутого цикла, когда мусор не просто складируется, а возвращается в качестве сырья в народное хозяйство.

ГИЦ за счет собственных средств проанализирует территориальную схему обращения с отходами. Немецкие эксперты помогут в ее корректировке, а также предложат решения для сельских территорий.

Немецкое общество окажет экспертно-методическое содействие по развитию нормативной правовой базы в «пилотном» субъекте России. Будут проведены мероприятия по обмену опытом, повышению квалификации, поддержке демонстрационных проектов, информационному сопровождению и распространению результатов по другим регионам.

В конечно итоге это должно помочь снизить уровень образования отходов в стране. Передовой опыт решения данной проблемы говорит о необходимости обеспечения утилизации ТКО за счет средств экосбора и утилизационных фондов, возможность создания которых рассматривается в Минприроды.

ИСТОЧНИК KP.RU