108 тысяч рублей отправились в неизвестном направлении после телефонного звонка в Воронеже

СЕГОДНЯ 14:27 2019-05-29T14:34:48+03:00

Банковские карты, а точнее то, что на них лежит, - настоящий магнит для мошенников. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Более 220 тысяч рублей потеряли жители Воронежской области после общения с мошенниками только за вчерашний день. В полиции зафиксировано девять заявлений.

65-летняя пенсионерка из Северного микрорайона поведала полицейским историю, которую те слышали не раз и не два. Сценарий стандартный. Мошенник позвонил ей на мобильный, представился сотрудником банка и объявил, что прямо сейчас с карты происходит списание. Якобы какие-то нечестные люди получили доступ к счету. Чтобы обезопасить карту, нужно сообщить личные данные. Женщина поверила лже-сотруднику. В итоге потеряла 108 тысяч рублей.

- Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных преступлений. По всем фактам возбуждены уголовные дела, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU